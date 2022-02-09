Луганск, 9 февраля. США поспособствовали отправке польских наемников в Донбасс. Они возьмут на себя подготовку украинских военных к диверсиям и войдут в состав заградотрядов ВСУ, о чем заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Недавно власти Луганской Народной Республики сообщили о прибытии польских наемников на передовые позиции ВСУ в Донбассе. В комментарии для «Народных Новостей» представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что приезд наемников совпал с информационной кампанией в западных СМИ. Те активно тиражируют вбросы о якобы готовящемся «наступлении ВС РФ» на Украину, хотя в Кремле подобные утверждения опровергают. Марочко уверен, что продюсируют эти вбросы США.

«Все здравомыслящие люди прекрасно понимают, что это не так. Американские кураторы активно способствуют тому, чтобы развязать на линии соприкосновения провокацию от полномасштабной до каких-нибудь точечных провокаций», — поделился подозрениями Марочко.

По словам представителя республики, приехавших наемников можно разделить на два лагеря: националисты без «моральных предубеждений» и инструкторы. Первых отправят в заградотряды, а вторые будут учить ВСУ диверсиям.

Днем ранее Народная милиция республики предотвратила провокацию со стороны ВСУ в окрестностях населенного пункта Попасная. Военнослужащие перехватили ударный беспилотник украинских силовиков, о чем сообщил «Царьград».

До этого о признаках подготовки украинских властей к силовому решению ситуации в Донбассе заявлял депутат Народного совета ДНР Андрей Ворошилов.