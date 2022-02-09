Песков: Путин не намерен посещать учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии

Москва, 9 февраля. Президент России Владимир Путин не планирует посещение совместных учений ВС РФ и белорусской армии «Союзная решимость — 2022», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Концентрация текущих угроз для РФ и Белоруссии, а также их характер, сейчас гораздо серьезнее, чем несколько лет назад, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба российской армии генерал Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для проверки готовности войск перед началом активной фазы учений «Союзная решимость — 2022».