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Песков: Путин не намерен посещать учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 13:09
Армия
Песков: Путин не намерен посещать учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 9 февраля. Президент России Владимир Путин не планирует посещение совместных учений ВС РФ и белорусской армии «Союзная решимость — 2022», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Концентрация текущих угроз для РФ и Белоруссии, а также их характер, сейчас гораздо серьезнее, чем несколько лет назад, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба российской армии генерал Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для проверки готовности войск перед началом активной фазы учений «Союзная решимость — 2022».

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