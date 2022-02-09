Ряд российских регионов готовится к переходу на новую систему оплаты труда учителей

Москва, 9 февраля. Минпросвещения РФ анонсировало начало пилотного проекта, который предполагает переход к новой системе оплаты труда учителей. Его с 1 сентября запустят в шести регионах.

Определяющими положениями измененного подхода будут повышение размера оклада, обоснованное разделение по уровню квалификации и единый перечень выплат. Это должно привлечь в сферу образования молодых специалистов.

В тестировании примут участие Белгородская, Кировская, Нижегородская, Сахалинская и Ярославская области, а также Мордовия. К проекту присоединятся школы, детские сады, колледжи и организации дополнительного образования.

Оклады большинства школьных педагогов по итогам 2021 года оказались ниже МРОТ, который составлял 12,8 тысячи рублей. Такие данные были предоставлены на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал разобраться в конфликтной ситуации с петербургской учительницей, которую уволили из-за чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Нужно тщательно проверить информацию, цитирует его «ФедералПресс».