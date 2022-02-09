Песков указал на позитивные сигналы в переговорах Макрона и Зеленского

Москва, 9 февраля. Заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном не говорит о том, что Киев немедленно приступит к реализации Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя прошедшие переговоры на уровне глав государств, пресс-секретарь президента России отметил, что есть позитивные сигналы, однако есть и менее хорошие.

Дмитрий Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин еще не обсуждал с Макроном его визит на Украину и результаты переговоров с Зеленским.

Сам президент Франции ранее заявил, что Европе следует продолжать диалог с Россией. По его словам, переговоры с Путиным позволили ему добиться целей на фоне кризиса вокруг Украины.