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Песков указал на позитивные сигналы в переговорах Макрона и Зеленского

Политика
Песков указал на позитивные сигналы в переговорах Макрона и Зеленского
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 9 февраля. Заявление президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном не говорит о том, что Киев немедленно приступит к реализации Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя прошедшие переговоры на уровне глав государств, пресс-секретарь президента России отметил, что есть позитивные сигналы, однако есть и менее хорошие.

Дмитрий Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин еще не обсуждал с Макроном его визит на Украину и результаты переговоров с Зеленским.

Сам президент Франции ранее заявил, что Европе следует продолжать диалог с Россией. По его словам, переговоры с Путиным позволили ему добиться целей на фоне кризиса вокруг Украины.

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