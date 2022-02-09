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Врач Чумаков рассказал о нарушениях мозга у пережившей операцию Заворотнюк

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:55
Шоу-бизнес
Врач Чумаков рассказал о нарушениях мозга у пережившей операцию Заворотнюк
Кадр из сериала «Каспий 24»

Москва, 9 февраля. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк лишилась части мозга во время сложной операции, сообщил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Заворотнюк уже три года борется с опухолью мозга — глиобластомой. Артистка получала лечение в разных клиниках мира, сейчас она находится в России под наблюдением отечественных специалистов. По словам Чумакова, недавно Заворотнюк сделали операцию.

«Во время операции ей удалили довольно большую часть: опухоль и ткани вокруг — и какие-то функции неизбежно нарушились. Может нарушиться логическое мышление», — поделился он с kp.ru.

При этом актрису нельзя назвать неадекватной, заметил Чумаков. Он также вспомнил, что Институт Петрова в Петербурге готовил для Заворотнюк персональную вакцину против рака из ее клеток. Вероятно, этот препарат и продлевает жизнь артистке.

Информация о болезни Заворотнюк появилась в 2019 году, пишет Teleprogramma.pro. С того времени она ни разу не появлялась на публике. Родные оградили актрису от любых контактов с журналистами, однако в СМИ просочились снимки автомобиля Петра Чернышева, в котором, предположительно, находилась его тяжелобольная супруга.

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