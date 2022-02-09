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Песков призвал дождаться разъяснений МОК по ситуации с допинг-тестом российского фигуриста

Олимпийские игры 2022
Песков призвал дождаться разъяснений МОК по ситуации с допинг-тестом российского фигуриста
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 9 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с допинг-тестом российского фигуриста на Олимпиаде в Пекине. Представитель Кремля считает, что нужно дождаться разъяснений от Международного олимпийского комитета.

Иностранные СМИ ранее сообщили, что с допинг-пробой одного из российских фигуристов на зимних Играх в Китае якобы возникли проблемы. Из-за этого могут быть пересмотрены результаты командных соревнований по фигурному катанию, в которых победу одержала Россия.

«Надо дождаться разъяснений МОК», — высказался об этом сообщении Песков.

Пресс-секретарь главы государства также призвал не ориентироваться на источники по российским фигуристам.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Песков призвал дождаться разъяснений МОК по ситуации с допинг-тестом российского фигуриста
песков допинг олимпиада фигуристы
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