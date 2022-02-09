Фигурист Никита Михайлов оценил выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Фигурист, хореограф ледовых шоу и сборной России Никита Михайлов в комментарии ФАН оценил выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине и дал промежуточные прогнозы на исход соревнований.

Российская национальная команда завоевала золото Олимпийских игр в рамках командного турнира по фигурному катанию. Что касается отдельных спортсменов, по мнению собеседника ФАН, сложнее всего пришлось фигуристу Марку Кондратюку в мужской короткой программе, он занял 15-е место.

«Ему, конечно, выпала самая сложная задача, личный зачет у мужского одиночного катания стартовал почти сразу, на короткую программу ему не хватило сил. Были ошибки, которые отбросили его назад, ждем произвольную программу, надеюсь, он выдержит эту нагрузку», — говорит хореограф сборной России.

Интересную борьбу в ходе соревнований эксперт сулит фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

telegram.org / Олимпийский комитет России

«Слава богу, обошлось без травм. Ждем их победы в личном зачете, конкуренцию при чистых прокатах им составит только китайская пара. Борьба будет очень интересной», — отметил Никита Михайлов.

В танцах на льду российская пара Никиты Кацалапова и Виктории Синициной оказалась на второй позиции. В произвольном танце и ритм-танце фигуристы уступили американцам. Однако, по мнению хореографа российской сборной, пока переживать не стоит.

«Никита Кацалапов и Виктория Синицина проиграли американским танцевальным парам, но я не вижу поводов переживать, так как в личном зачете они исправят эту ситуацию», — говорит Михайлов.

Оценил собеседник ФАН и блестящее выступление фигуристки Камилы Валиевой.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Камила Валиева — тут, мне кажется, только одно слово — богиня. Запас ее техники потрясающий и даже при ошибке ее не догонит ни одна фигуристка, кроме ее одногруппников», — восхищенно заявил спикер.

Остался доволен Никита Михайлов прокатом фигуриста Евгения Семененко, по его мнению, спортсмен исполнил программу на все 100%. В короткой программе он занял седьмое место, но может подняться на пятую или четвертую строчку. А вот для фигуриста Андрея Мозалева, занявшего 23-е место, Олимпийские игры в Пекине должны послужить хороший опытом.

«Он очень талантливый фигурист и у него все впереди», — заключил Никита Михайлов.

Тем временем сегодня, 9 февраля, четверо российских фигуристов Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не пришли на тренировку на фоне ситуации с допинг-тестом на Олимпийских играх в Пекине.