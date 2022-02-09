Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала Макрона телеграфистом Евросоюза и НАТО

Париж, 9 февраля. Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в качестве «телеграфиста» НАТО и Евросоюза, заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

В рамках визита Макрон и Путин обсудили сложившуюся вокруг Украины ситуацию, а также вопросы безопасности Европы.

Марин Ле Пен отметила, что после визита французского лидера в Москву украинский кризис может усугубиться.

«Он приехал в Москву не как президент Франции, а как телеграфист НАТО и Евросоюза, из-за чего он был принят холодно, что не могло ни от кого ускользнуть», — сказала политик в эфире радиостанции Europe 1.

Политолог Михаил Погребинский ранее объяснил визит Макрона в Россию желанием укрепить позиции в Европе. По его словам, стабилизация ситуации вокруг Украины для президента Франции не является первоочередной задачей.