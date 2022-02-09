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Какие силы борются за место представителя Афганистана в ООН

Весь мир
Какие силы борются за место представителя Афганистана в ООН
un.org  /  Manuel Elias / UN Photo

Кабул, 9 февраля. Экс-руководитель внешнеполитического ведомства Афганистана Ханиф Атмар сообщил о назначении Мухаммада Вали Наими новым главой представительства своей страны при ООН. Соответствующее письмо он направил генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу.

В этом послании афганский деятель заявил, что в момент отставки предыдущего главы миссии назначаемый сейчас на высокий пост чиновник имел проблемы со здоровьем, однако теперь он поправился и готов к исполнению обязанностей. При этом Атмар назвал себя действующим министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан несмотря на то, что сейчас он находится за пределами страны, с прошлого года полностью контролируемой членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), создавшими свое правительство.

На этом фоне политические амбиции экс-главы МИД являются не совсем обоснованными, считает занимающий сейчас пост поверенного в делах афганской миссии при ООН Насир Ахмад Фаик. Он заявил, что после падения предыдущего правительства и бегства с родины Атмар более не имеет соответствующих прав.

«Согласно протоколу, Гулям Мухаммад Исхакзай, бывший посланник в Организации Объединенных Наций, представил меня в качестве главы миссии после своей отставки. Господин Атмар не заслуживает доверия ООН и поэтому не имеет полномочий назначать представителя», — считает Фаик.

Чиновник уверен, что письмо к Гутеррешу является реакцией на его критику экс-президента Ашрафа Гани и других членов предыдущей администрации. В рамках своего выступления в Совбезе ООН 26 января Фаик заявил, что он более не представляет интересы бывшего коррумпированного правительства, а выступает от лица афганского народа. При этом он призвал заморозить и конфисковать государственные активы страны, незаконно переведенные на счета чиновников.

По этой причине Фаик оценивает обращение Атмара в ООН как часть развернувшейся против него кампании. Дипломат считает, что его противники тем самым пытаются заглушить критику в свой адрес. В то же время он заявляет о том, что единственная цель его работы — защита интересов соотечественников и борьба за справедливость для переживающего кризис государства.

При этом стоит отметить, что Насир Ахмад Фаик на посту поверенного в делах Афганистана не устраивает не только предыдущую администрацию.

«Единственным решением является передача кресла Афганистана в ООН нынешнему правительству Афганистана», — сказал Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата, как свою страну теперь называют члены «Талибана».

После падения республиканского правительства талибы заявили, что представлять государство на международной площадке теперь должен Сухаил Шахин. Тем не менее в ООН его кандидатура не была принята, а выполнение соответствующих обязанностей было поручено прежнему дипломату — Гуляму Мухаммаду Исхакзаю. После вынужденной отставки он назначил временным поверенным Фаика, а за Вали Наими остался пост заместителя представителя Афганистана.

Для «Талибана» получение мест на международных площадках имеет принципиальное значение: движение стремится к легализации и международному признанию сформированного им кабинета министров. Это даст шанс на разморозку зарубежных активов страны и позволит налаживать деловые контакты с другими державами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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