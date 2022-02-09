Какие силы борются за место представителя Афганистана в ООН

Кабул, 9 февраля. Экс-руководитель внешнеполитического ведомства Афганистана Ханиф Атмар сообщил о назначении Мухаммада Вали Наими новым главой представительства своей страны при ООН. Соответствующее письмо он направил генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу.

В этом послании афганский деятель заявил, что в момент отставки предыдущего главы миссии назначаемый сейчас на высокий пост чиновник имел проблемы со здоровьем, однако теперь он поправился и готов к исполнению обязанностей. При этом Атмар назвал себя действующим министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан несмотря на то, что сейчас он находится за пределами страны, с прошлого года полностью контролируемой членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), создавшими свое правительство.

На этом фоне политические амбиции экс-главы МИД являются не совсем обоснованными, считает занимающий сейчас пост поверенного в делах афганской миссии при ООН Насир Ахмад Фаик. Он заявил, что после падения предыдущего правительства и бегства с родины Атмар более не имеет соответствующих прав.

1/3 I would like to share and disclose ongoing evil plots and conspiracies against me, by corrupt individuals and traitors from the former corrupt government officials, particularly since my last statement at the UNSC meeting on 26 January during which — Naseer A. Faiq (@faiq_naseer) February 7, 2022

«Согласно протоколу, Гулям Мухаммад Исхакзай, бывший посланник в Организации Объединенных Наций, представил меня в качестве главы миссии после своей отставки. Господин Атмар не заслуживает доверия ООН и поэтому не имеет полномочий назначать представителя», — считает Фаик.

Чиновник уверен, что письмо к Гутеррешу является реакцией на его критику экс-президента Ашрафа Гани и других членов предыдущей администрации. В рамках своего выступления в Совбезе ООН 26 января Фаик заявил, что он более не представляет интересы бывшего коррумпированного правительства, а выступает от лица афганского народа. При этом он призвал заморозить и конфисковать государственные активы страны, незаконно переведенные на счета чиновников.

3/3 them accountable. Today, anxious about their criminal record, these corrupt officials have started to stifle my voice to prevent me from sharing the concerns and voices of our people for justice and accountability. Here is a clear example of such anti national attempts: pic.twitter.com/54G0LcqCL8 — Naseer A. Faiq (@faiq_naseer) February 7, 2022

По этой причине Фаик оценивает обращение Атмара в ООН как часть развернувшейся против него кампании. Дипломат считает, что его противники тем самым пытаются заглушить критику в свой адрес. В то же время он заявляет о том, что единственная цель его работы — защита интересов соотечественников и борьба за справедливость для переживающего кризис государства.

При этом стоит отметить, что Насир Ахмад Фаик на посту поверенного в делах Афганистана не устраивает не только предыдущую администрацию.

Taliban reacts to UN’s decision over allowing Faiq assume PR seat – Taliban reacted to the decision of the United Nations over allowing Naseer Ahmad Faiq to assume the seat https://t.co/jiCFXvH7PT pic.twitter.com/YNnyVh5gRg — AfgNews.net (@en_AfgNews) December 18, 2021

«Единственным решением является передача кресла Афганистана в ООН нынешнему правительству Афганистана», — сказал Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата, как свою страну теперь называют члены «Талибана».

После падения республиканского правительства талибы заявили, что представлять государство на международной площадке теперь должен Сухаил Шахин. Тем не менее в ООН его кандидатура не была принята, а выполнение соответствующих обязанностей было поручено прежнему дипломату — Гуляму Мухаммаду Исхакзаю. После вынужденной отставки он назначил временным поверенным Фаика, а за Вали Наими остался пост заместителя представителя Афганистана.

#Afghanistan has appointed Naseer Ahmad Faiq as its Permanent Representative to the #UN, the country's mission to the organization said. Faiq is Afghanistan's 1st post-US withdrawal UN ambassador.



Faiq replaced Ghulam Isaczai, who was appointed by toppled President Ashraf Ghani. pic.twitter.com/zK93sV8O7i — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) December 17, 2021

Для «Талибана» получение мест на международных площадках имеет принципиальное значение: движение стремится к легализации и международному признанию сформированного им кабинета министров. Это даст шанс на разморозку зарубежных активов страны и позволит налаживать деловые контакты с другими державами.

1 Организация запрещена на территории РФ.