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Общество
Завод сургутского бизнесмена выставлен на продажу
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Завод сургутского бизнесмена выставлен на продажу
Общество
Завод сургутского бизнесмена выставлен на продажу
pixabay.com  / 

Сургут, 9 февраля. Завод строительных материалов в Сургуте, принадлежащий Андрею Копайгоре, выставили на торги в рамках банкротства предприятия.

Банк «Траст» сообщает о продаже ООО «Югорский завод строительных материалов» с объявленной стоимостью 80 448 719 рублей.

Сургутский торгово-развлекательный центр «Агора», доля в котором также принадлежит Копайгоре, выставлен на продажу ранее, передает информационно-аналитический портал Ugra-news. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и преднамеренном банкротстве, он провел в СИЗО больше года, в начале 2022 года суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий по состоянию здоровья.

Ранее ФАН рассказывал о подготовке к необычным торгам в Новосибирске. Власти города готовят к продаже свою долю в недостроенном автовокзале.

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