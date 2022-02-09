Пьяный сын ударил отца ножом из-за замечания

Казань, 9 февраля. В селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана совершено убийство. Находясь в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес собственному отцу смертельное ранение ножом.

Подозреваемый перед совершением преступления несколько дней подряд употреблял спиртное, пишет сетевое издание «KAZANFIRST». После того как отец стал укорять его за разгульный образ жизни, пьяный мужчина бросился на 69-летнего старика с ножом и нанес последнему колотое ранение в грудь. От полученных травм отец нападавшего умер, не приходя в сознание.

Подозреваемый не стал отпираться и признал свою вину в совершении преступления. Следственным комитетом России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как сообщалось ранее, власти Татарстана запретили продажу алкоголя на более чем 600 объектах республики. В список вошли производственные площадки крупных предприятий на территории региона.