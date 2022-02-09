Крупнейший по количеству аудитории европейский канал TF1 выпустил репортаж из Донбасса. Он не похож на все то, что обычно говорят в западной прессе, поскольку показывает реальную жизнь людей в Донецке.

На телеканале TF1 вышел репортаж из столицы Донецкой Народной Республики под названием «Украина — Россия. Чего хотят жители Донбасса». Французские журналисты пообщались с простыми жителями Донецка и спросили у них, о чем они мечтают и чего хотят. Видео начинается с истории дончанки Елены, которая, рассказывая о войне в Донбассе, показала иностранцам подвал, в котором ее семья прячется от обстрелов украинской армии. По ее словам, именно Украина начала войну в 2014 году, поэтому она все больше и больше смотрит в сторону России.

«У меня российский паспорт, потому что я считаю себя русской, а не украинкой. Мой сын, мой муж — мы все имеем российские паспорта и надеемся, что Донбасс когда-нибудь будет с Россией», — заявила Елена.

Французские журналисты убедились в том, что Донбасс — абсолютно русскоязычный регион. Иностранцы посетили исторический факультет в одном из вузов Донецка, где задали студентам вопрос: «На каком языке вы говорите?» Они хором ответили:

«На русском!»

«Раньше наш регион был российским. В начале советского периода он вошел в состав Украины. Так исторически сложилось, что мы всегда говорили по-русски дома, на работе, в быту», — рассказала преподаватель Оксана Пенькова.

Журналисты в Донецке посетили книжный магазин, супермаркет и рынок. Они увидели, что на прилавках нет украинских товаров, поскольку их привозят либо из России, либо из Белоруссии. Иностранцев удивило то, что в Донецке ходит российский рубль, а не украинская гривна. Местные жители объяснили, почему так произошло.

«А чем вы хотите, чтобы мы платили, украинской валютой? Украинская валюта в любом случае больше не ходит в Донбассе. Все украинские банки были закрыты еще семь лет назад», — заявила прохожая.

Заканчивается репортаж тем, что европейскому телезрителю показали здание в центре Донецка, на котором красуется огромный лозунг: «Мы — русский Донбасс».

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Российский журналист Анастасия Попова в своем Telegram-канале отметила, что французский телеканал показал шокирующую для Украины правду. По ее словам, украинское посольство в Париже пригрозило арестовать французских журналистов.

«Реакция Киева не заставила себя ждать. Из украинского посольства в Париже позвонили на TF1 и сказали, что арестуют журналистку, если она еще раз поедет на Украину. Интересно, что сделают французы, стерпят такое?» — написала Анастасия Попова.

США поспособствовали отправке польских наемников в Донбасс. Они возьмут на себя подготовку украинских военных к диверсиям и войдут в состав заградотрядов ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.