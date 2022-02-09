Церемония прощания с основателем «Самбо-70» Давидом Рудманом состоится в США 10 февраля

Москва, 9 февраля. Церемония прощания со знаменитым советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным мастером спорта Давидом Рудманом состоится 10 февраля в США. Об этом сообщил президент основанного покойным тренером спортивного центра «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Давида Рудмана не стало 8 февраля в возрасте 78 лет. Шестикратный чемпион СССР по самбо скончался в Соединенных Штатах, куда переехал на постоянное место жительства в конце 90-х. В 1970 году в Москве он основал знаменитую спортивную школу «Самбо-70». С 1992 года обязанности ее генерального директора исполняет Ренат Лайшев. В беседе с Федеральным агентством новостей он подтвердил, что прощание с Рудманом пройдет в США.

«Там отец его летом умер, 102 года ему было. Наверное, похоронят рядом с отцом. Болезнь была тяжелой и продолжительной, онкология», — резюмировал собеседник ФАН.

Лайшев также рассказал, что на гражданской панихиде по заслуженному тренеру будет присутствовать один из его учеников Роман Соловьев. Он посетит траурное мероприятие от имени всех воспитанников школы «Самбо-70», которая оказала огромное влияние на судьбу занимавшихся в ней спортсменов.

Столичный центр «Самбо-70» с 2013 года включает в себя спортивные учреждения, расположенные в Юго-Западном административном округе Москвы. На базе школы тренировались многие олимпийские чемпионы, в числе которых фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.