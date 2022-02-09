Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ за негативные публикации о победе Большунова на ОИ

Москва, 9 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе приняла решение бойкотировать норвежские СМИ в связи с негативными публикациями о победе российского лыжника Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен завоевал золото в скиатлоне на зимних Играх в Китае, серьезно оторвавшись от соперников. После этого норвежское издание NRK опубликовало материал, в котором прослеживался посыл, что Большунов мог подождать золотой медали до Олимпиады 2026 года.

Кроме того, в публикации фигурировали негативные цитаты. Например, в статье была фраза: «Русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона».