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Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ за негативные публикации о победе Большунова на ОИ

Олимпийские игры 2022
Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ за негативные публикации о победе Большунова на ОИ
Федеральное агентство новостей  /  Перегудов Роман

Москва, 9 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе приняла решение бойкотировать норвежские СМИ в связи с негативными публикациями о победе российского лыжника Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен завоевал золото в скиатлоне на зимних Играх в Китае, серьезно оторвавшись от соперников. После этого норвежское издание NRK опубликовало материал, в котором прослеживался посыл, что Большунов мог подождать золотой медали до Олимпиады 2026 года.

Кроме того, в публикации фигурировали негативные цитаты. Например, в статье была фраза: «Русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона».

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ за негативные публикации о победе Большунова на ОИ
олимпиада вяльбе большунов
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