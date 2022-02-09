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Россиянам рекомендовали забирать чеки на кассах и в банкоматах

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:25
Экономика
Россиянам рекомендовали забирать чеки на кассах и в банкоматах
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 февраля. Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина в интервью агентству «Прайм» посоветовала сохранять бумажные чеки после совершенной покупки или произведенной транзакции.

Выбрасывать чек не стоит, потому что он может выступить подтверждающим документом в случае каких-либо проблем.

«Федеральный закон "О защите прав потребителей" не обязывает предъявлять его при наступлении гарантийного случая или для возврата товара, однако если покупка совершалась с помощью наличных средств, дальнейшее отстаивание своих прав может занять длительное время. Магазину необходимо будет "поднять" все транзакции за определенный период, а покупателю в некоторых случаях даже искать случайных свидетелей факта передачи денег за товар», — объяснила Касаткина.

По ее словам, чек — это еще и способ проверить честность и внимательность продавца и торговой сети. Зачастую не все магазины соблюдают соответствие акционных ценников реальной стоимости товара. В качестве еще одного аргумента Касаткина назвала гарантию и защиту прав покупателя.

«Если банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб», — резюмировала эксперт.

В 2021 году россияне активнее совершали покупки офлайн, при этом количество онлайн-покупок сократилось незначительно, всего на 2%.

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