Москва, 9 февраля. Соединенные Штаты в случае масштабного военного конфликта между Россией и коллективным Западом перестанут существовать, уверен политолог Яков Кедми.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что война с Россией приведет к полному уничтожению США, но при этом продолжают цепляться за ускользающее мировое господство, заявил бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Сегодня ситуация такова, что у противников и врагов России практически нет сил воевать с нашими Вооруженными силами. Мировая война сегодня может нанести огромный ущерб РФ, но США перестанут существовать», — одной фразой описал аналитик итог возможного глобального конфликта.

По словам Кедми, после мощных ударов российских ракет по американской территории США ждет гибель, так как «там ничего не вырастет на протяжении тысячи лет». При этом Россия может выйти победителем из вооруженного противостояния с Западом за счет своих обширных просторов, резюмировал политолог.

Ранее Кедми рассказал, как развитие военных технологий дало ВС РФ абсолютное преимущество над американской армией. Об агрессивной политике Вашингтона в Восточной Европе и Индо-Тихоокеанском регионе сообщал RT.