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Испания отказалась перепродавать Марокко алжирский газ

Весь мир
Испания отказалась перепродавать Марокко алжирский газ
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Рабат, 9 февраля. Испанское правительство не станет перепродавать Марокко алжирский газ, однако поможет королевству импортировать ресурс из других стран. Об этом пишет издание Rai Al Youm.

Государство страдает от нехватки голубого топлива после того, как руководство Алжира прекратило поставки в ЕС по трубопроводу Магриб — Европа (ГМЕ), проходящий через марокканскую территорию. Объект эксплуатировался на протяжении 25 лет — с 1996 по октябрь 2021 года.

Североафриканская страна ежегодно нуждается в более чем одном миллиарде кубометров СПГ. За транзит по ГМЕ власти не только получали плату, но и долю природного ресурса для удовлетворения внутреннего потребления.

Решение не продлевать контракт с Рабатом принято на фоне дипломатической напряженности между странами. АНДР отправило газ европейцам в обход Марокко по второй трубе — Medgaz. При этом Мадриду запретили перепродавать поставляемые углеводороды африканскому королевству.

Испания отказалась перепродавать Марокко алжирский газ
wikipedia.org / Sémhur / CC BY-SA 4.0

Испания откликнулась на просьбу южного соседа, оставшегося без природного ресурса. На прошлой неделе стало известно, что власти согласились экспортировать СПГ по ГМЕ.

Североафриканское королевство не имеет терминалов для перевалки газа. Поэтому пришлось прибегнуть к пустующему трубопроводу. Осуществлять поставки планируют через Пиренейский полуостров, где топливо регазифицируют, а затем переправят в страну.

По данным СМИ, чтобы не нарушить условие договора, подписанного с алжирским руководством, испанцы начнут перекачивать для марокканцев голубое топливо из других государств. Мадрид в ближайшее время поможет Рабату закупить необходимое количество газа. Поставщика планируют выбрать среди Катара, России, США и Нигерии.

Ранее министр энергетики и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали рассказала в интервью агентству Bloomberg о приглашении нескольких трейдеров СПГ для участия в тендере. Правительство намерено заключить долгосрочные контракты.

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