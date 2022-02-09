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Невролог Евдокимов объяснил синдром гиперестезии у инфицированных омикрон-штаммом
Общество
Невролог Евдокимов объяснил синдром гиперестезии у инфицированных омикрон-штаммом
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Москва, 9 февраля. Невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов обратил внимание на некоторые негативные последствия инфицирования омикрон-штаммом.

Как отметил Евдокимов, повышенная чувствительность (гиперестезия) организма, когда даже слабое прикосновение вызывает страшную боль, является следствием токсического воздействия вируса на нервные окончания и микроциркуляцию. При этом он напомнил, что этот синдром может проявляться не только при COVID-19, но при нем носит особенно яркий характер. Так как "Омикрон" размножается необычайно быстро, по всей видимости, он наносит токсический удар по нервным окончаниям, сообщает Life.

Это обратимый процесс, интоксикацию во время болезни почти полностью снимает парацетамол, а после выздоровления синдром гиперестезии постепенно проходит сам. По мнению Евдокимова, гораздо опаснее скачки давления и ухудшение кровообращения, все это чревато инсультами и инфарктами. Еще одним негативным последствием "Омикрона" Евдокимов назвал нарушение опорно-двигательной системы. В большинстве случаев у пациентов через некоторое время после выздоровления появляются боли в спине, шее, а также головные боли.

Ранее ФАН сообщал о результатах исследования медиков ЮАР, которые изучили влияние на организм человека омикрон-штамма. По данным ученых ЮАР, многие пациенты, которые переболели омикрон-штаммом, жалуются на мышечные боли в спине, так иммунная система борется с воспалительными процессами в организме.

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боль невролог омикрон
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