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Бывшего мужа Бородиной заметили в ресторане целующимся с женой футболиста Кудряшова

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:22
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Бородиной заметили в ресторане целующимся с женой футболиста Кудряшова
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 9 февраля. Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, похоже, закрутил роман с замужней женщиной. Предпринимателя заметили на свидании с супругой футболиста Федора Кудряшова Анастасией.

Экс-муж ведущей «Дома-2» посетил один из элитных московских ресторанов в компании жены игрока российской сборной. Омаров и Кудряшова не просто сидели за столиком, но и демонстрировали свои чувства окружающим. Предполагаемые возлюбленные целовались и обнимались на виду у публики. Соответствующие снимки опубликовал «СтарХит».

Бизнесмен и супруга футболиста удалились из ресторана поздней ночью. Пара уехала из заведения на автомобиле Омарова в неизвестном направлении.

В окружении бывшего мужа Бородиной подтвердили, что его сердце действительно не свободно. А источник, близкий к семье Кудряшовых, утверждает, что супруги на самом деле давно расстались, но брак пока не расторгли.

«Официально развестись они еще и правда не успели, банально руки не доходили. Но планируют», — отметил приятель футболиста и его жены.

Бывшего мужа Бородиной заметили в ресторане целующимся с женой футболиста Кудряшова
Prt Scr youtube.com / Наталья Углицких

По словам инсайдера, игрок сборной и его супруга разошлись друзьями без ссор и скандалов. Супруги продолжать воспитывать общих детей — сына Ника и дочь Милану.

Что касается Курбана Омарова, то его неоднократно подозревали в новых романах после разрыва с Бородиной. Например, бизнесмен недавно ездил в Таиланд с загадочной молодой возлюбленной.

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