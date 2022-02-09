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Тренер Москвина объяснила, почему Мишина и Галлямов не вышли на лед

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:21
Олимпийские игры 2022
Тренер Москвина объяснила, почему Мишина и Галлямов не вышли на лед
PR LOOK  /  Виктория Поплавская

Пекин, 9 февраля. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что ее подопечные Анастасия Мишина и Александр Галлямов не тренировались из-за запланированного выходного дня.

Четверо российских фигуристов, завоевавших золотые медали в командном турнире в Пекине, не вышли на тренировку. Это произошло на фоне появления информации о сомнительной допинг-пробе у одного из фигуристов сборной России. По словам Москвиной, она может говорить только за своих подопечных.

«Я ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лед, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное надо узнавать в официальных источниках», — поделилась тренер с «Чемпионатом».

Ранее американская журналистка Кристин Бреннан обратила внимание на пропуск тренировки Марком Кондратюком. Помимо него, на лед также не вышли Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов.

Ситуация с сомнительным допинг-тестом у российского фигуриста не должна вызывать паники, считает создатель шоу «Ледниковый период» Илья Авербух. Он призвал членов национальной команды и болельщиков подождать, пока все прояснится.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Тренер Москвина объяснила, почему Мишина и Галлямов не вышли на лед
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