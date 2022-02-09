Антитела как доступ к QR-коду: почему у молодежи постановление Минздрава вызовет особый интерес

Россияне с 21 февраля смогут получить QR-код при наличии антител к COVID-19 — таков новый приказ Минздрава. Возможность стать обладателем COVID-сертификата на основе положительного результата анализа на антитела в первую очередь заинтересует молодежь. Об этом в беседе с ФАН сказал депутат петербургского ЗакСа, председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

«Очевидно, что сегодня государство находится в поиске наиболее эффективных способов защиты российских граждан от негативных последствий распространения коронавируса и одновременно с этим недопущения значимого снижения комфорта для их жизнедеятельности. В этой связи решение дополнить перечень допустимых условий для получения COVID-сертификата подтверждением наличия антител к коронавирусу может стать действительно качественным подспорьем для улучшения комфорта проживания россиян с одновременным соблюдением требований к санитарно-гигиенической безопасности», — считает депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Среди положительных моментов такой инициативы Панов выделил повышение качества статистических данных о реально переболевших гражданах, расширение доступа населения к объектам торговли, культуры и искусства, спорта, а также расширение возможностей передвижения россиян как внутри страны, так и за ее пределами. Еще одним важным аспектом нововведения, по его мнению, может стать активное вовлечение молодежи.

«В СМИ все чаще отмечается тенденция недостаточного интереса молодого населения страны к вакцинации. При этом молодежь, являясь одной из наиболее активных категорий населения, уже в значительной части перенесла инфекционное заболевание. Однако фактически подтвердить перенесенное заболевание получается далеко не всегда, что вносит определенный дискомфорт в бытовую и экономическую деятельность молодых людей. В этой связи есть основания полагать, что именно данная категория россиян может быть наиболее заинтересованной в получении COVID-сертификата на основании подтвержденных антител к коронавирусу», — уверен собеседник ФАН.

Как заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, главным условием получения QR-кода является именно наличие антител, а не их количество. QR-код, полученный на основании положительного теста на антитела, будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов.