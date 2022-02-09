Бывший президент Грузии Саакашвили спел гимн Украины на судебном заседании

Тбилиси, 9 февраля. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь отличился во время судебного заседания. Он исполнил гимн Украины.

Сейчас в Тбилиси идут слушания о растрате государственных средств. Обвиняемым по делу проходит Саакашвили.

Он заявил, что обвинения в его адрес безосновательны. Судью и прокуроров он назвал коррупционерами. Затем бывший президент взял флаг Украины и спел гимн этой страны. Ему помогли адвокаты, которые включили запись.

Недавно в аккаунте Саакашвили в Facebook появилась фотография, на которой заметно, что политик полностью поседел. На прошлое заседание суда он пришел в футболке с надписью в поддержку Украины.