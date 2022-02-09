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Бывший президент Грузии Саакашвили спел гимн Украины на судебном заседании

Общество
Бывший президент Грузии Саакашвили спел гимн Украины на судебном заседании
Федеральное агентство новостей

Тбилиси, 9 февраля. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь отличился во время судебного заседания. Он исполнил гимн Украины.

Сейчас в Тбилиси идут слушания о растрате государственных средств. Обвиняемым по делу проходит Саакашвили.

Он заявил, что обвинения в его адрес безосновательны. Судью и прокуроров он назвал коррупционерами. Затем бывший президент взял флаг Украины и спел гимн этой страны. Ему помогли адвокаты, которые включили запись.

Недавно в аккаунте Саакашвили в Facebook появилась фотография, на которой заметно, что политик полностью поседел. На прошлое заседание суда он пришел в футболке с надписью в поддержку Украины.

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украина саакашвили грузия гимн
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