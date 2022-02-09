Глава ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы

Москва, 9 февраля. Медики госпитализировали руководителя ЛДПР Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы. Об этом сообщили осведомленные источники в центральном аппарате партии.

По словам представителей ЛДПР, парламентарий госпитализирован и сейчас находится под постоянным контролем медиков.

«Он чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать», — сказал до этого глава пресс-службы партии Александр Дюмин.

В то же время в ЛДПР сообщили, что Жириновский продолжает работать, передает РИА Новости.

Сам Владимир Жириновский ранее потребовал отстранять от выборов людей с весом более 100 килограммов. По его словам, у политиков должны быть какие-то параметры.