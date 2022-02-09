Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 13:23
13:20
Происшествия
Пассажир ранил ножом водителя автобуса в Казани
13:19
Весь мир
Глава правительства Сомали призвал спасти граждан от последствий засухи
13:15
Политика
Financial Times: Европа серьезно пострадает в случае введения санкций против России
13:14
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк рассказал, что актриса не может шевелить рукой из-за частичного паралича
13:14
Политика
Всего одна «уступка» Москвы заставила Запад играть по правилам России
13:13
Армия
Российские Су-35С выполнили перехват целей в рамках проверки сил Союзного государства
13:13
Общество
Завод сургутского бизнесмена выставлен на продажу
13:10
Происшествия
В Алтайском крае экс-чиновник ответит в суде за получение крупной взятки
13:10
Общество
«Есть вопросы»: блогер Манукян отреагировал на назначение Тины Канделаки руководителем ТНТ
13:08
Общество
Петербуржцы увидят Монику Белуччи в спектакле о Марии Каллас
Все новости

Глава ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:35
1
Политика
Глава ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 9 февраля. Медики госпитализировали руководителя ЛДПР Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы. Об этом сообщили осведомленные источники в центральном аппарате партии.

По словам представителей ЛДПР, парламентарий госпитализирован и сейчас находится под постоянным контролем медиков.

«Он чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать», — сказал до этого глава пресс-службы партии Александр Дюмин.

В то же время в ЛДПР сообщили, что Жириновский продолжает работать, передает РИА Новости.

Сам Владимир Жириновский ранее потребовал отстранять от выборов людей с весом более 100 килограммов. По его словам, у политиков должны быть какие-то параметры.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы
Жириновский лдпр партия
1 комментарий