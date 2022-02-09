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Постпред России Чижов заявил о бездействии Украины в модернизации ГТС

Экономика
Постпред России Чижов заявил о бездействии Украины в модернизации ГТС
pixabay.com

Москва, 9 февраля. Украина ничего не делает для модернизации своей газотранспортной системы (ГТС), хотя получает от прокачки по ней 2-3 млрд долларов в год. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Еврокомиссия посчитала необходимым получить мнение Киева по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2», который проходит сейчас процесс сертификации.

«Понятно, почему Украина заинтересована участвовать в этом процессе: она получает за транзит от двух до трех миллиардов долларов. Как бы деньги из воздуха. Причем ничего для модернизации транзитной сети, построенной еще в советскую эпоху, не делает. Там стоят насосы, произведенные в семидесятых годах прошлого века. Я уже не говорю о степени износа, в том числе собственно труб», — подчеркнул Чижов.

Он также отметил, что запуск «СП-2» в первую очередь нужен не России, а ее европейским партнерам. По его словам, даже если газопровод не получится ввести в эксплуатацию, РФ все равно найдет других покупателей на голубое топливо.

Альтернативой может быть сжижение газа и отправка его танкерами на другие рынки, однако блогер Анатолий Несмиян усомнился в таком сценарии. Достаточного количества заводов по переводу газа в другое агрегатное состояние в РФ сейчас нет, цитирует его INFOX.

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