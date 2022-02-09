Политолог Погребинский объяснил визит Макрона в Россию желанием укрепить позиции в Европе

Киев, 9 февраля. Французский президент Эммануэль Макрон в первую очередь намерен укрепить собственные позиции в Европе, а не урегулировать ситуацию вокруг Украины. К такому выводу пришел киевский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive.

Макрон 7 февраля провел переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным в Кремле. Стороны затронули вопросы безопасности Европы и сложившуюся вокруг Украины ситуацию.

«Мне кажется, что визит Макрона обусловлен его положением сегодня во французской политике и европейской политике в общем. Это, прежде всего. Я не исключаю, что он хотел бы исключить серьезное обострение между Украиной и Россией. Но мне кажется, что это не главное в его визите. Главное, это подготовка к президентским выборам и негласная конкуренция с новым канцлером (Германии. — Прим. ФАН) Олафом Шольцем», — отметил Погребинский.

Стоит отметить, что после встречи с российским лидером Макрон отправился на Украину для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским.

Глава Франции ранее заявил, что в рамках встречи его украинский коллега подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе. Зеленский в свою очередь отметил, что у него с президентом Франции есть общие взгляды на вызовы для Украины и Европы в целом.