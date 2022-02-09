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ФАН выяснил подробности о смерти основателя «Самбо-70» Давида Рудмана

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:39
Общество
ФАН выяснил подробности о смерти основателя «Самбо-70» Давида Рудмана
Prt Scr youtube.com  /  SamboTV

Москва, 9 февраля. Основатель столичного центра спорта и образования «Самбо-70» Давид Рудман скончался в возрасте 78 лет в США. Там и планируется провести прощание, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Рудман долгое время болел и давно не приезжал в Россию. За свою спортивную карьеру он дважды становился чемпионом Европы по дзюдо, а в 1973 году получил титул чемпиона мира по самбо на соревнованиях, которые проходили в Тегеране. Кроме того, Рудман был шестикратным чемпионом СССР по самбо.

«Самбо-70» находится в Москве, с 2013 года к нему присоединены спортивные учреждения Юго-Западного административного округа. Здесь воспитали многих призеров и победителей Олимпийских игр, в том числе фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву.

В центре работает заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На ОИ в Пекине ее воспитанница Камила Валиева стала первой в короткой программе в рамках командного турнира.

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