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Дипломат Рябков осудил Запад за превращение «СП-2» в инструмент давления на Россию

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:11
Политика
Дипломат Рябков осудил Запад за превращение «СП-2» в инструмент давления на Россию
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 9 февраля. Западные страны пытаются использовать проект газопровода «Северный поток — 2» для воздействия на Россию.

Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам представителя внешнеполитического ведомства, Запад превратил «СП-2» в инструмент давления на Москву.

Как стало известно ранее, о перспективах газовой магистрали высказался постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Дипломат подчеркнул, что запуск «СП-2» в первую очередь нужен не Москве, а ее европейским партнерам. Российская сторона в любом случае найдет покупателей голубого топлива, добавил он.

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