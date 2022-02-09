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Милонов предложил запретить детям мигрантов посещать российские школы

Общество
Милонов предложил запретить детям мигрантов посещать российские школы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 9 февраля. Детям мигрантов нужно запретить посещать российские школы, так как в них не хватает мест, заявил депутат Виталий Милонов.

Сейчас классы в российских школах переполнены мигрантами. Дети вынуждены учиться в таких условиях, подчеркнул парламентарий. Прибывшим в Россию на работу иностранцам Виталий Милонов предложил отдавать несовершеннолетних в платные образовательные учреждения либо оставлять их дома.

«Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов», — отметил Милонов.

Дети мигрантов, попадая в российские школы, создают этнические группировки и издеваются над другими учащимися, считает депутат. Важно бороться с подобным проявлением агрессии, добавил Милонов. Депутат уже не в первый раз высказывается о необходимости защитить детей. Например, ранее он предлагал создать реестр осужденных за педофилию.

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