Оклад большинства российских учителей оказался ниже 13 тысяч рублей

Москва, 9 февраля. Более чем три четверти российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), приводит ТАСС данные Минпросвещения РФ.

Оклады большинства школьных педагогов по итогам 2021 года оказались ниже МРОТ, который составлял 12,8 тысячи рублей. Такие данные были предоставлены на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — говорится в презентации ведомства.

Представители министерства указали, что работники системы образования получают надбавки, однако принципы их получения отличаются в разных регионах и зачастую остаются непрозрачными.

Некоторые педагоги ранее получили необоснованные премии, считает глава минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев. По его словам, из-за этого в декабре не хватило денег на выплату зарплат.

Между тем в Приморье учителя могут получить по 2 млн рублей. Для этого им необходимо переехать в глубинку и отработать там не менее пяти лет, пишет «ФедералПресс».