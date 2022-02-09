Участники переговоров по «ядерной сделке» с Ираном сообщают о достигнутом прогрессе

Вашингтон, 9 февраля. Государственный департамент США сообщил, что возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу Тегерана, находится в «прямой видимости», однако если договор не будет подписан в ближайшие недели, то продолжение Ираном разработок сделает достижение консенсуса невозможным.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде отметил, что стороны достигли значительного прогресса, а сроки подписания соглашения «зависят от ответов, которые Соединенные Штаты привезут в Вену».

Стоит отметить, что выбранная иранским дипломатом формулировка отличается от прежних заявлений, акцентированных на том, будет ли сделка заключена. Отчасти это объясняет оптимизм, который ранее выразили многие из участвующих в переговорах делегатов.

US says Iran nuclear deal 'in sight' but urgent need to finalize https://t.co/36YiWyvtxM pic.twitter.com/fd17Ngfa1z — ???? R Saddler (@Politics_PR) February 9, 2022

В частности, представитель РФ Михаил Ульянов сказал, что стороны встречи были «в пяти минутах от финиша». Он также пояснил, что уже подготовлен проект окончательного документа, в котором лишь несколько пунктов требуют доработки.

Аналогичное заявление сделал канцлер Германии Олаф Штольц. По его словам, участники переговоров подошли к «решающему моменту».

Многие аналитики указывают на то, что для достижения соглашения обе стороны (Иран и США) должны пойти на взаимные уступки, поскольку возрождение СВПД на тех же условиях, что и в 2015 году, кажется маловероятным. Аналогичную точку зрения высказал и специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли.

Федеральное агентство новостей /

Причина заключается в изменившихся обстоятельствах — теперь у Исламской Республики уже достаточно большое количество высокообогащенного урана, и в новом договоре это должно быть учтено. Но при этом ни Вашингтон, ни Тегеран, уступать категорически не желают.

Тем не менее Мэлли сказал, что все еще имеет смысл вернуться к сделке, так как «есть многое, что можно спасти». Однако он подчеркнул, что для достижения соглашения осталось не больше нескольких недель.

What to expect as Iran nuclear deal talks restart in Vienna | Nuclear Energy News https://t.co/eeYwzXl0NO — Trending news 1 (@zubairlaghari72) February 8, 2022

Наличие прогресса за столом переговоров подтвердили все участники, что вызвало волнения в американском конгрессе. Группа из 33 республиканцев, возглавляемая ярым противником «ядерной сделки» Тедом Крузом, пообещала сделать все возможное, чтобы сорвать заключение договора, если администрация президента Джо Байдена не согласует его условия с парламентариями.

Заявив о намерении использовать для этого все доступные им рычаги, сенаторы подчеркнули значимость Совместного всеобъемлющего плана действий для национальной безопасности США и сказали, что подобный документ по определению требует консультаций и одобрения двумя третями верхней палаты конгресса. Любая сделка, не ратифицированная парламентом, «вероятно, будет разорвана в первые дни следующей президентской администрации».