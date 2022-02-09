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Рябков назвал шантажом возможную переброску противоракетных комплексов ВС США под Харьков

Армия
Рябков назвал шантажом возможную переброску противоракетных комплексов ВС США под Харьков
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 9 февраля. Возможное размещение противоракетных комплексов ВС США под Харьковом является шантажом и провокацией в адрес России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Недавно в средствах массовой информации появились сообщения о том, что руководство Украины обратилось к Соединенным Штатам с просьбой развернуть несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD вблизи Харькова.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ изучают технические характеристики и особенности британских вооружений на учениях, начавшихся в Черниговской области. Речь идет о ракетных комплексах NLAW, которые Лондон недавно передал Киеву в рамках военной помощи.

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украина россия харьков
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