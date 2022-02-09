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Рябков: Запад не сможет «утопить в словоблудии» диалог по гарантиям безопасности

Политика
Рябков: Запад не сможет «утопить в словоблудии» диалог по гарантиям безопасности
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 9 февраля. Соединенные Штаты не должны выдвигать претензии России по гарантиям безопасности. Об этом сказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он потребовал, чтобы Вашингтон ответил по существу на предложения Москвы, которые были озвучены в конце 2021 года. По словам дипломата, у Запада не получится «утопить требования по гарантиям безопасности в словоблудии».

Россия не обозначала сроки, когда отреагирует на ответ США, добавил Рябков. Решение будет принимать президент Владимир Путин.

Ранее Сергей Рябков провел переговоры с послом Египта Назихом Нагари. Они обсудили укрепление безопасности в европейском регионе.

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