Сторона Моргенштерна будет обжаловать новое административное дело против рэпера

Москва, 9 февраля. Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин считает, что музыканту удастся обжаловать постановление о возбуждении нового административного дела. Об этом юрист заявил в комментарии ФАН.

Новое дело в отношении Моргенштерна возбудили из-за предполагаемой пропаганды запрещенных веществ. Основанием для этого стала татуировка на груди рэпера, по краям которой изображены растения, напоминающие наркотические.

«Безусловно мы считаем данный процессуальный документ абсурдным, будем его обжаловать и верим, что это удастся. Справедливости ради стоит сказать — материалов проверки аналогичных летом и осенью прошлого года было достаточно много по всей стране, и абсолютно все эти проверки закончились постановлением о прекращении административного расследования именно в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — прокомментировал ситуацию Жорин.

По мнению адвоката, в действиях и творчестве Моргенштерна нет никакой пропаганды. Юрист выразил надежду, что далее не последует «непонятной заинтересованности» в привлечении музыканта к ответственности за действия, которых он не совершал.

Ранее Жорин разъяснил ситуацию с новым делом против рэпера. По словам адвоката, его подзащитного пытается привлечь к ответственности некий сотрудник полиции из Набережных Челнов.