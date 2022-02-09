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Сторона Моргенштерна будет обжаловать новое административное дело против рэпера

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:08
Общество
Сторона Моргенштерна будет обжаловать новое административное дело против рэпера
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 9 февраля. Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин считает, что музыканту удастся обжаловать постановление о возбуждении нового административного дела. Об этом юрист заявил в комментарии ФАН.

Новое дело в отношении Моргенштерна возбудили из-за предполагаемой пропаганды запрещенных веществ. Основанием для этого стала татуировка на груди рэпера, по краям которой изображены растения, напоминающие наркотические.

«Безусловно мы считаем данный процессуальный документ абсурдным, будем его обжаловать и верим, что это удастся. Справедливости ради стоит сказать — материалов проверки аналогичных летом и осенью прошлого года было достаточно много по всей стране, и абсолютно все эти проверки закончились постановлением о прекращении административного расследования именно в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — прокомментировал ситуацию Жорин.

По мнению адвоката, в действиях и творчестве Моргенштерна нет никакой пропаганды. Юрист выразил надежду, что далее не последует «непонятной заинтересованности» в привлечении музыканта к ответственности за действия, которых он не совершал.

Ранее Жорин разъяснил ситуацию с новым делом против рэпера. По словам адвоката, его подзащитного пытается привлечь к ответственности некий сотрудник полиции из Набережных Челнов.

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рэпер жорин моргенштерн
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