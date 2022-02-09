Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 13:21
13:19
Весь мир
Глава правительства Сомали призвал спасти граждан от последствий засухи
13:15
Политика
Financial Times: Европа серьезно пострадает в случае введения санкций против России
13:14
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк рассказал, что актриса не может шевелить рукой из-за частичного паралича
13:14
Политика
Всего одна «уступка» Москвы заставила Запад играть по правилам России
13:13
Армия
Российские Су-35С выполнили перехват целей в рамках проверки сил Союзного государства
13:13
Общество
Завод сургутского бизнесмена выставлен на продажу
13:10
Происшествия
В Алтайском крае экс-чиновник ответит в суде за получение крупной взятки
13:10
Общество
«Есть вопросы»: блогер Манукян отреагировал на назначение Тины Канделаки руководителем ТНТ
13:08
Общество
Петербуржцы увидят Монику Белуччи в спектакле о Марии Каллас
13:06
Политика
В Кремле отвергли заявление Борреля про «авторитарные режимы» России и Китая
Все новости

Авербух призвал не паниковать из-за ситуации с допинг-тестом российского фигуриста на ОИ

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:12
Олимпийские игры 2022
Авербух призвал не паниковать из-за ситуации с допинг-тестом российского фигуриста на ОИ
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Пекин, 9 февраля. Хореограф в фигурном катании и продюсер ледового шоу Илья Авербух высказался о ситуации с допинг-тестом российского фигуриста на Олимпиаде в Пекине. Заслуженный мастер спорта России считает, что пока рано паниковать.

СМИ ранее сообщили, что с пробами одного из российских фигуристов якобы возникли проблемы. Из-за этого результаты командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Китае, в которых победила Россия, могут пересмотреть.

Комментируя эту ситуацию, Авербух признался, что она не укладывается у него в голове. По мнению хореографа, в этом скандале «что-то нет так».

«У всех спокойно проходит церемония награждения, но только не у наших фигуристов... Конечно, волнуемся. Но паники не должно быть! Давайте подождем», — призвал продюсер ледового шоу в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Ранее об инциденте с допинг-тестом высказалась тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отказалась верить, что пробы кого-то из российских фигуристов могли дать положительный результат.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Авербух призвал не паниковать из-за ситуации с допинг-тестом российского фигуриста на ОИ
допинг олимпиада авербух фигурное катание
Комментировать