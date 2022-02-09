Авербух призвал не паниковать из-за ситуации с допинг-тестом российского фигуриста на ОИ

Пекин, 9 февраля. Хореограф в фигурном катании и продюсер ледового шоу Илья Авербух высказался о ситуации с допинг-тестом российского фигуриста на Олимпиаде в Пекине. Заслуженный мастер спорта России считает, что пока рано паниковать.

СМИ ранее сообщили, что с пробами одного из российских фигуристов якобы возникли проблемы. Из-за этого результаты командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Китае, в которых победила Россия, могут пересмотреть.

Комментируя эту ситуацию, Авербух признался, что она не укладывается у него в голове. По мнению хореографа, в этом скандале «что-то нет так».

«У всех спокойно проходит церемония награждения, но только не у наших фигуристов... Конечно, волнуемся. Но паники не должно быть! Давайте подождем», — призвал продюсер ледового шоу в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Ранее об инциденте с допинг-тестом высказалась тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отказалась верить, что пробы кого-то из российских фигуристов могли дать положительный результат.