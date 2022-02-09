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Михеев: Западные лидеры выстраиваются в очередь, чтобы попасть на прием к Путину
Политика
Михеев: Западные лидеры выстраиваются в очередь, чтобы попасть на прием к Путину
Федеральное агентство новостей  / 

Главы европейских государств начали конкурировать друг с другом за право быть посредником в решении вопросов по безопасности. С таким мнением выступил российский политолог Сергей Михеев.

Запад всячески пытается убедить весь мир, что якобы Российская Федерация находится в изоляции, заявил эксперт. Однако день за днем президенты, министры иностранных дел и обороны один за другим передают друг другу эстафетную палочку в стремлении поддержать диалог с Москвой. Они устроили настоящее паломничество в столицу России. По мнению политолога, мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Такое впечатление, что западные страны начали конкурировать друг с другом за право быть посредником в решении вопросов по безопасности в Европе. Нам постоянно говорят, что якобы Россия находится в изоляции. Какая изоляция, если они в очереди стоят, чтобы приехать в Москву и встретиться с Путиным, чтобы предложить ему какой-то собственный план. Знаете, почему так происходит? Путин сегодня — наиболее влиятельный человек в этом мире», — заявил он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Михеев привел в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который поехал обсуждать вопросы безопасности в Европе не в Вашингтон, а в Москву.  

«Так, например, Макрон приехал в Москву, поскольку у него на кону выборы. Кроме того, ему повезло, что в последние полгода Франция председательствует в Европейском союзе. Он хочет доказать то, что Франция может стать новым европейским лидером после ухода Ангелы Меркель. Макрон говорит, что только он сегодня способен решить вопросы», — резюмировал Сергей Михеев.

Запад начинает понимать, что мир больше не однополярный. Россия после поражения в холодной войне и унижения 90-х снова стала субъектом геополитики с сильной, хорошо оснащенной и эффективной армией. Об этом рассказала политолог Наталья Макеева.

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