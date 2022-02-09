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Адвокат Жорин рассказал о ботанической экспертизе татуировок Моргенштерна

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 12:05
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о ботанической экспертизе татуировок Моргенштерна
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 9 февраля. Звездный адвокат Сергей Жорин, выступающий в качестве защитника интересов рэпера Алишера Моргенштерна, прокомментировал ситуацию с исследованием татуировок на теле исполнителя.

Правозащитник сообщил, что в отношении татуировок Моргенштерна была назначена ботаническая экспертиза. По словам Жорина, сначала он в это не поверил. Однако такого рода исследование на выявление в нательных рисунках музыканта запрещенных растений действительно состоялось.

«Это, конечно, новое слово в российской юриспруденции, правоприменительной практике данной категории дел. Ботаники, в свою очередь, долго совещались, сомневались, но все-таки выдали заключение, что на теле Моргенштерна есть татуировка, а далее интересная цитата: «Татуировка в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства каннабис сатива из рода однолетних растений семейства коноплевых»», — не скрывая изумления, рассказал Жорин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что ни сам рэпер, ни человек, который делал ему татуировки, даже предположить не могли, что по ним ученые-ботаники будут проводить исследование и выносить вердикт. Причем в данном случае речь идет об установлении схожести до степени смешения, уточнил адвокат.

Ранее Жорин разъяснил ситуацию с новым административным делом Моргенштерна, связанным с пропагандой запрещенных веществ. По словам юриста, проведенное расследование, включающее лингвистическую экспертизу, не выявило в текстах песен рэпера нарушения российского законодательства.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Жорин рассказал о ботанической экспертизе татуировок Моргенштерна
жорин экспертиза моргенштерн
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