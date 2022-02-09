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«Есть вопросы»: блогер Манукян отреагировал на назначение Тины Канделаки руководителем ТНТ
Общество
«Есть вопросы»: блогер Манукян отреагировал на назначение Тины Канделаки руководителем ТНТ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вместо Романа Петренко исполнять обязанности руководителя ТНТ, по некоторым данным, будет телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки. Еще в сентябре прошлого года Канделаки покинула пост гендиректора телеканала «Матч ТВ». После этого она вступила в должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа». Свое мнение относительно назначения Тины Канделаки на пост руководителя ТНТ в беседе с ФАН высказал телеведущий и блогер Вадим Манукян.

«Что-то Тину Канделаки, смотрю, все время куда-то забрасывают. То она спортивным каналом рулила, то ее повысили до ответственного руководителя. Теперь ее послали заведовать телеканалом ТНТ. Недавно Ксения Собчак высказывалась в том русле, что Тина Гивиевна все время все проваливает. Надеюсь, что в «Газпром-Медиа» взвесили все за и против и приняли разумное решение, которое поможет развиваться телеканалу ТНТ, но все же вопросы к этому назначению имеются», — прокомментировал Манукян.

«Есть вопросы»: блогер Манукян отреагировал на назначение Тины Канделаки руководителем ТНТ
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К слову, о назначении Тины Канделаки на пост директора телеканала ТНТ еще 2 февраля высказалась в своем Telegram-канале ведущая Ксения Собчак. Она поздравила журналистку с новой должностью и напомнила, что за спиной у Канделаки есть ряд неудавшихся проектов.

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манукян канделаки тнт
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