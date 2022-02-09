«Диагноз поставлен»: Россия и Китай подписали НАТО «смертельный приговор»

После развала Советского Союза американцы получили абсолютную власть над миром, однако набравшие силы Россия и Китай разрушили все планы США и НАТО. С таким мнением выступил известный российский политолог Сергей Михеев.

На прошлой неделе лидеры России и Китая подписали совместное заявление, в котором страны официально выступили против дальнейшего расширения НАТО. Позже в КНР заявили, что НАТО до сих пор не отказалась от предубеждений времен холодной войны, а экспансия Альянса на восток не способствует поддержанию глобальной стабильности. Об этом говорится в опубликованном заявлении представительства Китая в ЕС.

В свою очередь Сергей Михеев считает, что Россия и Китай подписали НАТО «смертельный приговор», поскольку поставили однозначный диагноз: Североатлантический альянс — пережиток прошлого.

«В заявлении китайцев по поводу НАТО была такая фраза: Пекин считает Альянс пережитком холодной войны. Когда нам различные иностранные аналитики сообщают, что в заявлении российской и китайской сторон не было ни слова про Украину. Слушайте, какая Украина? Весь блок НАТО — пережиток, а значит, что и расширение — тоже пережиток. Все анализы с подсчетом слов, букв, с выискиванием конкретных названий — все пустое. То, что НАТО — пережиток прошлого, достаточно сильное для китайской стороны заявление. Диагноз поставлен однозначно», — заявил Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Также он сообщил, что американцы сами виновны в том, что Россия и Китай поставили вопрос ребром по поводу нерасширения НАТО на восток.

«Чем американцев с геополитической точки зрения не устраивала ситуация, сложившаяся в 90-х годах? Они имели абсолютное доминирование. У них было абсолютно все. Они имели абсолютную власть над миром. Все, что они хотели получить от этой жизни, они получили: советская система исчезла, СССР развалился, а Организация Варшавского договора перестала существовать. Зачем нужно было расширять НАТО, зачем нужна была война в Югославии? Зачем они начали вмешиваться в страны Ближнего Востока? Американцы сами создали для себя эту ситуацию, в результате которой Россия предъявила США требования. Теперь они возмущаются и говорят, что эти требования являются невыполнимыми. Они стали такими, потому что вы сделали мир таковым», — резюмировал Сергей Михеев.

Запад начинает понимать, что мир больше не однополярный. Россия после поражения в холодной войне и унижения в 90-х гг. снова стала субъектом геополитики с сильной, хорошо оснащенной и эффективной армией. Об этом рассказала политолог Наталья Макеева.