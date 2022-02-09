Бюджет седьмой части фильма «Миссия: невыполнима» превысил 290 млн долларов

Вашингтон, 9 февраля. Седьмая и восьмая части фильма «Миссия: невыполнима» могут стать последним для актера Тома Круза, который исполнил роль Итана Ханта. На предпоследнюю часть выделили более 290 миллионов долларов.

Изначально оба фильма планировали снимать параллельно, но от этой идеи отказались из-за пандемии коронавируса. Есть ли у студии Paramount планы выпустить продолжение без главного героя франшизы, неясно, пишет Variety.

По данным аналитиков, бюджет седьмой части «Миссии» перевалил за 290 миллионов долларов. Хотя компания рассчитывала потратить меньше денег. Как оказалось, бюджет фильма увеличился в том числе из-за требования Круза, который хотел снимать трюки без хромакея.

Показ кинокартин перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоится летом следующего года. Восьмая часть дойдет до зрителей в 2024 году.