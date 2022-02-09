Депутат Журова объяснила, почему WADA подозревает российского фигуриста в допинге

Депутат Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с ФАН прокомментировала разгоревшийся допинговый скандал вокруг российского фигуриста. Напомним, отечественного спортсмена, выигравшего командный турнир, якобы заподозрили в допинге, из-за чего была отложена церемония награждения призеров командного турнира. На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) ведет расследование, сообщает Inside the Games.

Собеседник призвала поклонников Олимпийских игр не фантазировать, потому что пока подтвержденной информации нет. Звезда конькобежного спорта считает, что ситуацию сознательно подхватывают журналисты, чтобы заставить болельщиков писать негативные комментарии и не радоваться победам призеров. Олимпийским чемпионам в этот момент, по мнению Журовой, тоже не приходится завидовать. Эксперт уверена, что нарастающее недовольство может быть связано с терапевтическим разрешением, которое есть практически у каждого спортсмена на соревнованиях.

Невские Новости / Дмитрий Матвеев

«Понятно, что день будет неприятным для всех. Это абсолютно точная психологическая и информационная война. Но в тоже время это может быть рядовая процедура, которая, возможно, сейчас происходит. Пока мы ничего точно не можем утверждать. На пьедестале стояли не только россияне. В чем есть юридический аспект, по которому сейчас МОК и WADA нужно консультироваться с РФ. Если претензия связана с допингом, то сейчас на повестке дня может быть терапевтическое разрешение, которое есть у спортсменов. Дело в том, что у WADA при тестировании нет заключения, какие запрещенные препараты разрешены спортсмену для использования. Есть констатация факта того, что они что-то нашли. Дальше они обращаются в специальную олимпийскую медицинскую комиссию при каждой международной федерации, потому что в WADA не могут знать все источники и медицинскую тайну» — объясняет Журова.

По словам собеседницы, Олимпийский комитет не может знать о врачебной тайне, о диагнозах, заболеваниях и препаратах, которые спортсмен использовал при лечении. Только комиссия принимает решение, на какое время дается терапевтическое разрешение: навсегда или краткосрочно.

Федеральное агентство новостей /

«Я допускаю, что если скандал около какого-то допинга, то это касается консультаций с международной федерацией олимпийской медицинской комиссии. Я не могу гарантировать это, но когда процессы, которые должны решаться быстро, затягиваются, это точно политический момент. Терапевтические разрешения должны или сразу отклонять, или сразу принимать. Не должно затягиваться до того, чтобы уже весь мир это обсуждал. Теперь журналисты будут задавать этот вопрос нашим спортсменам при каждом удобном случае и очередной победе» — заключила Журова.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина не стала отвечать на вопрос журналистов по ситуации с фигуристом, у которого был сомнительный допинг-тест. Возможное лишение российских фигуристов золотых медалей возмутило спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. В публикации в своем Telegram-канале журналист не сдержал своих эмоций и выругался.