Депутат Госдумы Василий Власов попросил главу Минтруда РФ отменить госпошлину пенсионерам

Москва, 9 февраля. Минтруд призвали освободить пенсионеров-наследников, которые вступают в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины.

Депутат Василий Власов обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с просьбой освободить от уплаты госпошлины пенсионеров-наследников, как сообщает сетевое издание «Питерские заметки». На сегодняшний день наследники первой очереди должны заплатить пошлину в размере 0,3% от цены наследуемого имущества. Василий Власов привел пример и назвал категории граждан, которые освобождены от уплаты пошлины, это несовершеннолетние дети, ветераны Великой Отечественной и герои СССР. Наследники-пенсионеры в данные категории не входят и не имеют такой льготы. Сумма пошлины может ощутимо ударить по их карману, так как может быть равной или даже превышать размер ежемесячной пенсии.

Как ранее упоминал ФАН, что в 2022 году россияне получат не только право на получение различных льгот и материальных пособий, но и возможность не платить по некоторым счетам. Приоритет прежде всего отдадут пенсионерам.