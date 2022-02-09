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Автор New York Post Гудвин указал на причины неудач Запада в отношениях с РФ

Политика
Автор New York Post Гудвин указал на причины неудач Запада в отношениях с РФ
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 февраля. Лидеры стран Запада не могут противостоять России, о чем осведомлен российский лидер Владимир Путин. Так считает американский портал New York Post.

По пересказу «ПолитРоссии», западные государства находятся в неведении о намерениях и дальнейших действиях президента России Путина. Согласно точке зрения автора оригинальной статьи Майкла Гудвина, сначала представителям стран Запада нужно понять ситуацию на политической арене.

Американский журналист называет «стреноженных» лидеров европейских государств «недостаточно защищенными». По этой причине у них нет возможности конфликтовать или даже угрожать России. По словам обозревателя, главы стран Европы напоминают «контингент больничной палаты».

«Слабость, вот что он [Путин] видит. Куда бы он ни посмотрел на Западе, он наблюдает беспомощных лидеров, у которых власть ускользает из рук и которые не способны управлять даже собственными странами, не говоря уже о том, чтобы выступить единым фронтом против России», — пишет Гудвин.

Корреспондент New York Post указывает на внешнеполитические промахи со стороны президента США Джо Байдена — лидера, который представляет западный фронт. Примером оказалась сфера энергетики. Так, любые ограничения в поставках газа из РФ со стороны американского лидера повлекут тяжелые последствия для всей Европы.

Ранее платформа Gas Infrastructure Europe (GIE) подсчитала, что запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже отметки в 40%. «Национальная служба новостей» передала слова критики представителя Белого дома Джен Псаки в отношении введения санкций против «Северного потока — 2».

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россия запад new york post гудвин
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