Украина активно скупает белорусский бензин

Киев, 9 февраля. Импорт белорусского бензина на украинский рынок увеличился на 28% по сравнению с прошлым годом, сообщает Lenta.ru.

Практически все украинские импортеры с начала года увеличили закупки белорусского топлива. Бренды Okko и Wog нарастили поставки до 47%. По оценкам аналитиков, данная тенденция может усилиться из-за запрета властей республики на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы. К тому же Украина сократила внутреннее производство бензина на 3% за истекший год, до 1,01 млн тонн. Закупки зарубежного топлива снизились на 16,2%, до 1,27 млн тонн.

Стоимость литра бензина на Украине в пересчете на российскую валюту составляет 75,32 рубля, однако в следующем месяце ценник может достичь уже 120 рублей. Недавно правительство ввело режим государственного регулирования цен в отрасли, но после этого крупные игроки начали определять и оптовые, и розничные цены выше средних по рынку.