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Сенатор Ковитиди отреагировала на отправку военных США в Европу якобы для «поддержки» Украины
Политика
Сенатор Ковитиди отреагировала на отправку военных США в Европу якобы для «поддержки» Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Российский политик, член Совета Федерации Ольга Ковитиди отреагировала на позицию США по поводу расширения НАТО, в том числе на дополнительную отправку американских военных в Европу. Ранее в посольстве России в США отметили, что Москва приветствует желание Вашингтона обсуждать принцип неделимой безопасности, однако при этом американская сторона интерпретирует концепцию однобоко. На официальном аккаунте посольства РФ в Вашингтоне в Facebook говорится, что США игнорируют обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств, а также отказываются признавать факт приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Комментируя внешнеполитические действия США, сенатор Ольга Ковитиди отметила, что, по ее мнению, в Вашингтоне таким образом готовятся к выборам в конгресс, которые состоятся уже в этом году. Напомним, мнение комментатора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США и выборов губернаторов ряда штатов в 2022 году, на мой взгляд, Белый дом просто пытается переместить центр тяжести и переключить внимание рядовых американцев на некий посторонний объект. Думаю, именно в таком качестве в Вашингтоне рассматривают Украину. Считаю, что дополнительная отправка трех тысяч американских военных в Германию, Польшу и Румынию якобы для «поддержки» Украины необходима Вашингтону исключительно для сохранения напряженности в Европе. На мой взгляд, эта напряженность спровоцирована именно Соединенными Штатами, в том числе путем распространения мифа о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину.

США готовятся к непростым выборам, в том числе к выборам президента, которые должны состояться в 2024 году. Похоже, шум вокруг Украины и демонизация России может стать идеальной операцией прикрытия для подуставшего американского электората», — выразила свое мнение Ольга Ковитиди.

Сенатор Ковитиди отреагировала на отправку военных США в Европу якобы для «поддержки» Украины
ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью РИА Новости заявил, что в последнее время ситуация с европейской безопасностью ухудшилась. По его словам, в данный момент стоит вопрос «о вполне осязаемых, конкретных угрозах национальной безопасности» России.

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сша нато ковитиди
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