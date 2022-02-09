Крупнейший в России завод по переработке полимеров построят в Подмосковье

Москва, 9 февраля. В городском округе Егорьевск Московской области разворачивается строительство крупнейшего в РФ завода по переработке пластика. Его планируемая мощность — 60 тысяч тонн в год.

Это будет первое в России предприятие, имеющее полный цикл утилизации пластика, информирует сетевое издание «Вести Подмосковья». Четыре перерабатывающих линии: пластиковых бутылок для производства новых бутылок и другого пищевого пластика, твердых пластиков, пленочные пластиков и пакетов, а также смеси пленок и пакетов. На выходе будет формироваться гранула для новой пластиковой упаковки, а из смеси пленок будут получать гранулы для производства крупных строительных материалов и крупных литьевых изделий. Первичные свойства материалов при переработке будут максимально сохранены, что даст возможность создавать из продукции предприятия те же изделия, что были и до переработки. Монтажом завода в районе комплекса переработки отходов «Восток» займется предприятие «Эколайн-Вторпласт».

Ранее ФАН рассказывал, что ученые Пермского университета смогли получить экологически чистое топливо из отходов. Преимущество новой технологии в том, что она позволяет отсортировать такие опасные компоненты, как пластик и батарейки.