Экономист Масленников: «Разговоры о санкциях против «Северного потока — 2» — лишь провокация»

Позиции, которые зафиксировали США и Германия по «Северному потоку — 2» («СП-2»), укладываются в рамки фейковой истории о российском «вторжении» на Украину. Однако при текущей ситуации на газовом рынке становится понятно, что разговоры о санкциях против «Северного потока — 2» — не более чем фигура речи и вербальная провокация. Об этом в беседе с ФАН заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

При посещении Вашингтона немецким канцлером Олафом Шольцем, Германия и США обозначили свои позиции относительно возможных санкций против «Северного потока — 2». В ходе пресс-конференции после встречи с немецким канцлером президент США Джо Байден пригрозил России введением санкций против «СП-2» в случае «нападения» на Украину. В это время Олаф Шольц ограничился лишь высказыванием о том, что Германия поддержит союзников в вопросе антироссийских санкций.

Как выразился Масленников, судьба «Северного потока — 2» поставлена в зависимость от этого мифического «нападения» — и немцы, и американцы это подтвердили.

«С точки зрения текущей ситуации на газовом рынке Европы, где сохраняется неопределенность, разговоры о санкциях против «Северного потока — 2» — не более чем фигура речи и вербальная провокация. Все эти разговоры о санкциях — некая мода. Ведь нет оснований для их введения. Поэтому говорить о них можно сколько угодно. Но проблема заключается в снабжении газом европейского рынка, что приобретает глобальный характер. Если немцы пойдут на запрет введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» — это самострел. Они потеряют достаточно большие объемы поставок газа, которые некому закрыть», — рассказал экономист.

Сегодня динамика цен на газ к снижению ни о чем не говорит, считает эксперт, они по-прежнему остаются на довольно высоком уровне — 800-900 долларов за тысячу кубометров газа. Небольшое колебание связано лишь с разворотом газовых поставок в Европу, ведь сейчас здесь цена на газ выше, чем в Юго-Восточной Азии, объяснил экономист. Как долго этот поток будет идти в ЕС — большой вопрос. Поскольку у Катара долгосрочный контракт с Китаем, предлагаемый объем американского сжиженного природного газа не покроет потребности Европы, несмотря на все заявления правительства. По словам Масленникова, в мире существуют две параллельные реальности: одна — внешнеполитическая, подразумевающая антироссийскую риторику, а другая — реальное состояние энергетического сектора в ЕС, которое вызывает все больше вопросов.

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«Реальность политических высказываний — это вербальная провокация: «Вот мы…, если…». А будет ли это «если»? Я уверен в обратном. Конфликт на Украине не входит в интересы России, скорей наоборот. Вчера пошел поток новостей, что состоится встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Договорятся или нет — другой вопрос, но если встречаются, то вряд ли будут какие-то силовые акции. Понятно, что у западных политиков есть своя логика в антироссийских высказываниях, но есть еще логика людей и бизнеса. Всем надоели уже эти бесконечные разговоры о российском «нападении». Кроме дополнительной нервозности и небольшого влияния на курс рубля — это ничего не несет», — сказал Масленников.

В то же время валютный рынок перестал так остро реагировать на разные политические заявления — он живет своей жизнью, а свидельством этому стало укрепление рубля, отметил эксперт. Участники рынка уверены, что в сложившейся международной ситуации будет найден компромисс. К слову, их больше волнует скорость повышения процентных ставок банками и как это отразится на экономической ситуации в мире: начнется необратимая волна корпоративных и суверенных дефолтов или нет.

«Все новости относительно санкционного давления участниками рынков практически не учитываются. Судя по динамике, очевидно, что суперсанкционная схема уже давно отыграна рынком. Сейчас влияют уже иные факторы. С прагматичной точки зрения люди озабочены тем, как Европа собирается закрывать свои газовые потребности. А политические вещи учитываются в меньшей степени. Все понимают, что это первый визит немецкого канцлера в США и его там просто испытывают на прочность. При этом надо отметить, что Олаф Шольц ведет себя как опытный игрок и аккуратно на пресс-конференции обошелся без упоминания непосредственно «Северного потока — 2», — обратил внимание Масленников.

Главное, считает эксперт, надо понимать, что сейчас ведется большая игра, в которой кого-то провоцируют больше, а кого-то — меньше. У президента США и немецкого канцлера «настроение» зависит от мнения внутриполитического истеблишмента. Кроме того, часть стран за счет антироссийской риторики пытается выторговать себе более высокие позиции в Евросоюзе, например, те же Прибалтика и Польша. Это всего лишь инерция политического мышления, но жизнь (особенно экономическая) гораздо жестче, поэтому она рано или поздно расставит все по местам, уверен Масленников.

Москва же уверена, что, даже если «Северный поток — 2» не удастся ввести в эксплуатацию, покупатель на российский газ найдется. Об этом сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Дипломат считает, что в запуске российского газопровода больше нуждается сама Европа, нежели Россия.