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«Нихон кэйдзай»: западные лидеры вызывают злобу и раздражение у Зеленского

Политика
«Нихон кэйдзай»: западные лидеры вызывают злобу и раздражение у Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Токио, 9 февраля. Украинский народ сейчас находится в тяжелом положении, а киевская власть раздражена скрытым давлением Запада. К такому выводу пришли авторы статьи японского издания «Нихон кэйдзай».

Журналист Ехэй Исикава отметил, что ВВП на душу населения на Украине в два раза меньше российского показателя. Еще в 2020 году валовый внутренний продукт страны снизился на 4%.

Эксперт подчеркнул, что Киев до сих пор не в состоянии урегулировать ситуацию в Донбассе, хотя это было одним из ключевых обещаний президента Украины Владимира Зеленского, которого также загнали в угол.

«Украину не всегда и не прямо просят пойти на уступки, но череда визитов VIP-персон из разных стран и телефонных консультаций с западными лидерами не может восприниматься на Украине иначе, как скрытое давление, что усиливает раздражение и злобу в украинском руководстве», — сказано в статье японского СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон до этого прибыл в Киев на переговоры с Зеленским, передает телеканал «360». Визит политика на Украину состоялся после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Политолог Александр Рар ранее сравнил виртуальную войну Украины и Запада с чумой. По его словам, люди увидели, как воинствующая риторика западных стран разрушает украинскую экономику.

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