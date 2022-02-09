Тарасова отказалась верить в положительные результаты допинг-тестов российских фигуристов

Москва, 9 февраля. Знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию с тестированием на допинг российских фигуристов на пекинской Олимпиаде. Мастер спорта убеждена, что участники сборной России не могли принимать запрещенные в спорте препараты.

Информация о якобы сомнительном результате допинг-теста одного из российских фигуристов появилась 8 февраля. Из-за этого была перенесена церемония награждения сборной России по фигурному катанию, завоевавшей золото Олимпиады в командном зачете. Комментируя эту ситуацию, заслуженный тренер СССР призвала ждать появления достоверных сведений о тестировании россиян на допинг.

«Не верю, что кто-то из наших может быть с допингом! Будем надеяться, что все будет нормально!» — заявила Тарасова в комментарии «Чемпионату».

Ранее прославленный тренер фигуристов высказалась о поведении членов сборной Украины после блестящего проката россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. По мнению Тарасовой, нежелание украинских спортсменов аплодировать российской коллеги связано с отсутствием воспитания.