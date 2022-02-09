Врача сборной России не ставили в известность о проблемах с допинг-тестами у фигуриста

Пекин, 9 февраля. Врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров не стал комментировать информацию издания Inside the Games о проблемном допинг-тесте у российского фигуриста.

По словам Озерова, его не ставят в известность в случае положительных допинг-тестов у фигуристов, сообщает «Спорт-Экспресс». Сборная России по фигурному катанию 7 февраля завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Команду представляли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина не стала отвечать на вопрос журналистов по ситуации с фигуристом, у которого был сомнительный допинг-тест. Возможное лишение российских фигуристов золотых медалей возмутило спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. В публикации в своем Telegram-канале журналист не сдержал своих эмоций и выругался.