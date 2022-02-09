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Заявки на транзит газа по украинской ГТС продолжают сокращаться

Экономика
Заявки на транзит газа по украинской ГТС продолжают сокращаться
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 9 февраля. Количество заявок на транспортировку сырья по украинской газотранспортной системе неуклонно снижается. По газопроводу «Ямал — Европа» прокачка из России не осуществляется, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Номинации на поставку топлива через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» с российской стороны по состоянию на 8 февраля соответствовали 84,7 млн кубометров, а на 9 февраля объем забронированной прокачки составил 78,9 млн кубометров. Это свидетельствует о сокращении заявок на 6,8%.

Украинская ГТС после запуска трубопровода «Северный поток — 2» перестанет быть нужной «Газпрому». К такому выводу пришел руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. Но уже сейчас концерн использует украинский транзит в качестве запасного маршрута, а основной объем топлива потребители получают через обходные пути.

К началу февраля заполненность подземных хранилищ газа на Украине снизилась более чем на 46% по сравнению с показателем прошлого года, приводит INFOX сведения «Газпрома».

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